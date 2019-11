Lugejakiri: piltide eest võetakse meeletult raha, aga tehakse väga lohakalt tööd 

„Juba eelmisel aastal pöörasin suuremat tähelepanu koolis käinud fotograafide tööle. Valmis fotode seas märkasin, kuidas ühel fotol oli näha taust ja serv. Normaalne ootus, et fotograaf edastab kooli ja vanematele ikka töödeldud pildid. Vähemalt nende summade eest, mida ühe pildi eest küsitakse. Kui arvestada veel, et klassis on 24 last, siis teenib fotograaf väga korraliku raha. Kõik võtavad klassipildi, kuid tellivad juurde ka portree või passipildid. No kasutatakse nii öelda juhust, et fotograaf kohal – mälestuseks ikka teed klõpse,“ kirjeldab Hannes, et tänavu polnud fotod sugugi paremad.

„Ma saa küll aru, et ega lastega pole tõenäoliselt kõige lihtsam. Juba see mass ja nende kamandamine, aga samas.... Fotosid vaadates eeldaks ma natuke rohkem märkamist fotograafi poolt. Mis suunas keegi seista võiks, kes ees, kes võiks õlad alla lasta või lõuga sirutada, aga seda pole tehtud. Fotodelt on näha, et mingit suunamist ega juhendamist pole olnud. Lapse sõnul oli fotograafil kaasas ka mitu abilist. Ometigi võiks ju arvata, et tänapäeval on suutnud ka isehakanud fotograaf end piisavalt harida. Vähemasti võiks ta piisavalt hoolida, kuid otsustab koolis oma teenust pakkuda. Võibolla on meie kool valinud omale vale fotograafi, aga kuidas nende paljude seast osata kohe see õige valik teha?!“