GALERII | Tiina Talumehe uue kollektsiooni esitlusel jõudis lavale 100 000 euro väärtuses teemante 

Nüüd on huvilisi ootamas taaskordne lõunamaise temperamendi kehastus. Kui varasematel kordadel on kollektsioonides olnud märgata rüüžidest koormatud kleite, siis seekord on rõhk kollektsiooni naisarheotüübil ehk kindlameelsel ja enesekindlal senjoriital, tema sügaval sisul ja kindlatel hoiakutel. Ta on matriarh, kes lahendab olukordi sisemise temperamendi ja elukestva naiseliku tarkusega.



Ühtlasi on "Volver" ka disaineri üks lemmikfilmidest. Pedro Almadovari režissööritööna valminud filmi peaosas mängib võluv Penelope Cruz, kes on elu hammasrataste vahelt väljunud võitjana, seejuures kordagi unustamata olla naine.