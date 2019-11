Eesti parimad naabrid elavad Ülde külas 

„Nad mõlemad on väga vastutulelikud,“ ütles kaks naaberperet kandidaatidena üles seadnud Ülde külavanem Kaidi Soonberg ajalehele Sakala. „Tänu sellistele naabritele võib kodust pikemalt eemal viibides olla kindel, et naastes ootab sind soe tuba. Kui on kiire ja naabrinaine seda teab, on ka muru niidetud.“