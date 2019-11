HELENI BEEBIBLOGI | Lasen Carmenil avalikes kohtades vabalt ringi liikuda, aga inimesed arvavad, et olen ta silmist kaotanud 

Kui olen mõnel üksikul korral Carmenita ringi käinud, olen jälle tajunud, kuidas mulle otsejoones sisse kõnnitakse, uksed nina ees kinni lüüakse ning niisamagi välja ei tehta. Tundub, nagu mul oleks Harry Potteri nähtamatuks tegev keep seljas. Mind see õnneks ei morjenda, sest oma introvertse loomuse tõttu ei otsigi ma pidevalt inimkontakti. Aga kardan, et mingil hetkel hakkab see nähtamatuks tegev keep kedagi häirima.