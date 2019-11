VIDEOD | Teraapiasiga mängib lennujaamas klaverit 

Juliana tõugu siga LiLou kuulub Daily Maili teatel San Francisco rahvusvahelise lennujaama Wag Brigade'i ehk sabaliputajate brigaadi. Programmi käigus on lennujaama toodud teraapialoomad, et reisijate tuju tõsta ning lennuärevust leevendada. Mõistagi ei lippa lendurimütsiga LiLou terminalis omapäi ringi: temaga kaasas on ta perenaine Tatjana Danilova. Kuid rõngassaba tekitab vaieldamatult elevust: LiLou tõstab tervituseks sõra, poseerib koos reisijatega selfide jaoks ning lõbustab neid oma mänguklaveriga, äsades värvilisele nupule, mis vallandab meloodia.

Siga on muidu koertest koosneva teraapiabrigaadi tõmbenumber. „Inimestel on väga hea meel, et nad saavad unustada reisi ja oma igapäevased mured,“ ütleb Danilova Briti lehele. „Kõik on tavaliselt väga rahul ning LiLou sunnib neid hetkeks peatuma ja naeratama ja mõtlema: „Ah, kui tore kõik on!““ Perenaise kinnitusel meeldib tema hoolealusele inimestega suhelda, ent LiLou ei salli, kui talle tagantpoolt lähenetakse – saakloomana aimab ta ohtu. Puhtuse pidamisega notsul probleemi pole: kõik teraapiaprogrammis osalevad loomad peavad olema koolitatud selleks ettenähtud kohas asjal käima.