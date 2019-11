Lugejakiri: ärge täna mehi unustage! 

Naise sõnul kirjutas ta just seetõttu, et innustada ka teisi oma mehi ja meeskolleege märkama.

„Me naistena ootame igal aastal, et märsis meie töölaual või kodus ootaks lilleõis. Peaksime seda siis ju ka meestele vastu pakkuma. Lilleõiega on natuke kummaline ehk meeskolleegile läheneda, aga samas – miks ka mitte! Mulle on alati meeldinud põhimõte, et anna endast rohkem, sest siis saad ka tagasi palju enam. Seega – kõigile naistele tänaseks päevaks jõudu ja ideid üllatamiseks! Mehed aga nautigu päeva!“