EKSPERIMENT | Kas ajakirjanik pääseb saatesse selgeltnägijatega võistlema?  

Osalesin «Selgeltnägijate tuleproovi» casting’ul puhtalt toimetuse survel, sest mingit maavälist või kõikvõimast energiat pole ma enda juures kunagi täheldanud. Küll aga andsin endale lubaduse, et lahendan ülesandeid täie tõsidusega. See lootus jääb ju alati, et miskit on veel pinna all peidus. Vaadates, kui hästi selgeltnägijad, kaardimoorid ja muud ametivennad teenivad, pole see sugugi kehv karjäär.