Inimesed «Olen oma pere must lammas.» Verni Leivak , täna, 06:00

SENSUAALNE JA VIRTUOOSNE: «Kõige-kõige paremini iseloomustab mind Gaspar Cassadó hispaaniapärane tšellosüit, sest see on äärmiselt sensuaalne ja tehniliselt virtuoosne. Iga tšellist seda ära ei mängi. On õrnust, temperamenti ja voolujoonelisust.» Foto: Martin Ahven

«Elan praegu päev korraga ja eriti pole aega armuuimas olla,» lausub tšellist Silvia Ilves. Naine läks alles kevadel lahku neljanda lapse isast ja leidis nüüd hingesugulase kitarrist Paul Neitsovis.