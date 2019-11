Talveks valmis ehk Peseme õueriided puhtaks! 

Kõik me teame, et talveriiete soetamine pole just odav lõbu. Lisaks kanname neid ju peaaegu iga päev, mistõttu saavad rõivad kõvasti vatti. Korralik hooldus tagab küll lemmikmantlile pika eluea, aga kui keemilise puhastuse arved käivad üle jõu, mida siis teha?