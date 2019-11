Kuidas saada endale moekad kohevad, kuid loomulikud kulmud? 

"Üks võimalus selleks on kulmude lamineerimine," sõnab Tartus asuva Võlumaa ilusalongi ilutegija Maiken Vähi. See on hea alternatiiv valulikule ja kallile püsimeigile nagu tätoveerimine ja microblading. „Keratiiniga lamineerimine on kulmuhoolitsuse protseduur, mis aitab ilma igasuguse sümmeetriata kulmud muuta ühtlaseks, täidetuks ja seda nahka kahjustamata. Ka ei lisata selle hoolitsusega karvadesse midagi kunstlikku, vaid keskendutakse oma naturaalse kulmukarva niisutamisele vastavate toodetega,“ räägib kulmutehnik püsimeigi alternatiivist, mille tulemus püsib kuni kolm kuud.



Kuna lamineerimise protseduuri põhieesmärk on hooldada, niisutada ning parandada just kulmukarva enda struktuuri, siis välistab see 100%-liselt nahakahjustuste tekke, kuna töödeldakse karva ennast mitte nahka.

Ühe protseduuri jooksul täidetakse kulmukarvad losjoonidega, mis muudavad karva selle naturaalsest olekust vähemalt kolmandiku võrra kohevamaks, tervemaks ja läikivamaks.

Lamineerimine annab kohese tulemuse ega vaja pikka taastumisperioodi naha paranemise näol ja sellega on võimalik korrigeerida ka kulmude püsimeiki.



Kellele lamineerimise kulmuhoolitsus sobib?



Kulmutehnik toob välja, et lamineerimine on sobilik hooldus nii kuivade ja haprate kulmukarvade turgutamiseks kui ka uue kulmukujunduse saavutamiseks. „Pean kindlasti rõhutama, et lamineerimisega ei saa alati anda kulmudele juurde mahtu või uut kuju - see kõik on sõltuv kliendi kulmumaterjalist. Samuti ei tohi me karva kasvusuunda lamineerimise käigus radikaalselt muuta, nii on välistatud näiteks otsesuunas üleskammitud kulmud - seda efekti on võimalik hiljem luua vastavaid fikseerimisvahendeid kasutades,“ kirjeldab Maiken hoolitsusega kaasnevaid olulisi punkte.