Lugejakiri: mees ei anna naisele piisavalt raha 

„Seda on ilmselgelt liiga vähe. Mina teenin keskmisest kõrgemat palka, aga mu mehel peaks minu teada palk veelgi kõrgem olema. Laenudest on jäänud kodulaen, auto ja krediitkaart, aga need summad peaksid olema nüüd meie palkade juures juba palju pisemad väljaminekud. Olen oma murest rääkinud, aga ta ei ole mingi kompromissiga nõus. Esimest korda viimaste aastate jooksul tahtsin näha meie kontol olevat jääki, aga ta keeldus. Lihtsalt ütles, et see pole minu asi,“ kirjutab Siiri.

„Ma jõudsin korra kõik kõige halvemad mõtted peast läbi lasta. Kas tal on armuke? Kas ta käib mängimas? Tarbib narkootikume? Midagi ei klapi, sest miks ta nii salatsev ja kontrolliv on. Pärast mu tööle minekut on ta üldse kummaline. Koonerdab ja loeb sente. Arusaamatu, sest me teenime kahekesi ju varasemast enam raha. Mu palk on emapalgast kõrgem. Ja ikka jääb väheseks. Pangakontole ma ligi ei pääse, mistõttu näib viimase õlekõrrena tööl laekumine vormistada endale ümber, aga sellest tuleks kodus eriti suur tüli. Kas pigem kannatada ja oodata, et mure lahtub... Või selguse saamiseks riskida suure tüliga kodus.. Kohe üldse ei tea, mida tegema peaks,“ on Siri segaduses.