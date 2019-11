Reisimine Fääri saared suletakse uuel aastal talguteks Naisteleht , täna, 17:17 Jaga: M

Fääri saared Foto: Pixabay

Fääri saared on Taani koosseisu kuuluv omavalitsuslik ala Atlandi ookeanis, mis on iga aastaga võitnud enamate turistide südamed. Kuna kohalik rahvas on mures oma saarekese heaolu pärast, korraldatakse ka tuleval aastal talgud. Kõnealusel nädalavahetusel on ülejäänud turistidel tõkestatud pääs sellele kaunile saarele.