Soovid näha Sardiinia kaunimat randa? Varsti pead selle eest maksma!

Sardiinia. Pilt on illustreeriv. Foto: Pixabay

Ka Itaaliale kuuluv Sardiinia saar võidab üha rohkemate inimeste südameid. Et mitte liigselt koormata kuulsat La Pelosa randa, plaanitakse maksustada sinna pääsemine. See tähendaks ka, et ühel päeval võib randa külastada 1500 inimest.