Lugejakiri: palju kulutate jõulukingitustele? 

„Vennal naine juba on asja ette võtnud – eile potsatas mu postkasti meil, mille teemaks jõulud ja kingitused. Ta on igal aastal üritanud aktiivne olla, aga mõnikord kipub liiale minema. Muidu tore naine, aga liiga suurelt tahab ette võtta. Nii ka seekord,“ kirjutab Emma.

„Tema ettepanek oli, et lastele võiks teha kallimad pakid, mis saaks valida vanemate koostatud nimekirjadest. Täiskasvanud võiksid aga osaleda loosipakis. Ka sellega poleks muret, kui me unustaks ära, et palju meil suguvõsas lapsi on. Ja ega vanemad siis koosta nimekirja 10 või 15 eurot maksvast raamatust, vaid ikka pigem tulukestega 40 eurot maksev vidin. Võibolla veel ka mõni kallis arvutimäng. Eks ma jään ootama ta järgmist kirja, kus plaanid juba väiksemad ja soodsamad. Ma ise ei hooligi niivõrd kingitusest, vaid tahaks lihtsalt natuke end lõdvaks lasta ja nautida aega pere seltsis. Aga ikkagi tekkis küsimus, et palju teised jõulukinkidele kulutavad?“