ARHIIVIST | Hugo Hiibus aasta eest Naistelehele antud intervjuus: "Nali on tõsine asi, mida vähesed teha oskavad. Õnneks on rohkem neid, kes sellest aru saavad." 

Vanameister võtab meid oma Lasnamäe-kodus vastu nagu džentelmen kunagi: aitab mantlid seljast, juhatab sirge seljaga suurde tuppa ja pakub elegantselt istet. Hugo elamine on vaatamisväärsus omaette – pühadehõngulised kaunistused aknal ja ukseorval ütlevad selgelt, et siin elab kunstnik. Seintel ripuvad maalid. «Nojah, abikaasa sättis sinna neid, mis minust tehtud. See on mul siin isikukultuse nurgake,» teatab hallipäine mees naerdes ja räägib detailselt, kes ja millal on maalid teinud. Külalistele jagub vaatamiseks ka tema enda loodud teoseid. Hoopis põnev maailm avaneb kunstniku töötoas, mis on risti-põiki täis pikitud raame, töövahendeid, šarže, karikatuure, visandeid-kritseldusi, maale ja muud kraami. On vaid üks puhas laik, koht pisikese tooli ja laua jaoks – seal vuhib härra oma meistriteoseid teha. Vahel koguni öö läbi ja veel päevake otsa. «Alles siis tunnen, et enam ei jaksa, ja lähen magama. Ega mul ole ju vaja hommikul kuhugi tõtata, olen ise oma aja peremees,» selgitab Hugo ja ütleb, et järgib oma tuhinat.

Kolm aastat voodis

Vastates küsimusele, kuidas ta küll jaksab, viitab mees lapsepõlves läbielatule: «Olen olnud seitsmeaastaselt kliinilises surmas. Kui kooli läksin, ostis ema mulle kriuksuga kingad. Ma olevat ka maganud, need jalas. Uued jalatsid aga hõõrusid jalad nii hullusti katki, et tekkis veremürgitus. Ema kutsus arsti, aga see oli kretiin. Ütles, et oodake rahulikult, lapsel on kopsupõletik. Kui palavik tõusis 41,5 peale, kaotasin teadvuse ja ema lasi uue arsti kutsuda. Doktor lõikas mu lahti ja mina tulin jubeda valu peale teadvusele. Siiani mäletan seda valges kitlis, kuldsete prillidega arsti ja seda, kuidas ta ütles: «Kui karjute, lõikan veel.» Jätsin karjumise järele, aga tema lõikas ikka edasi. Lapsel on tugev organism ja tulin sellest välja, aga siiani on hirm valgete kitlite ees. Ka hambaarsti juurde pole mul mingit tahtmist minna. Õnneks on teistel tohtritel nüüd eri värvi kitlid.»

Mees ütleb, et pole halba ilma heata, sest just haiguse tõttu sai temast kunstnik. Pärast veremürgitust tuli Hugol ligi kolm aastat voodis veeta ja suurest igavusest vaatas poiss Gori karikatuure. «Mulle hakkas naljapiltide tegemine meeldima ja muudkui joonistasin. Kui kooli läksin, hakkasin õpetajaid karikeerima. Sellest tuli muidugi pahandus, ema kutsuti kooli ja kaevati, et Hugo pilkab noori naisõpetajaid,» kõkutab šaržimeister ja möönab, et eks ta tõmbas modelli iseloomulikumad omadused paberile läbi huumoriprisma, mis objektile sugugi meeldida ei pruukinud. «Olin õnnetu, et tegin emale pahameelt. Tahtsin väga hea laps olla,» meenutab ta.

Pohmell õe pulmas

Hugoga juttu vestes ei arvaks iial, et mehel on turjal 89 eluaastat. Kuidas ta nii paganama hea välja näeb ja nõnda tragi on? «Mina elan valesti, sest söön kõike, mida hing ihkab, magan, kuidas juhtub, ja töödki teen ebatervislikult,» vastab vanahärra. «Ma pole iial saleduskuuri pidanud, olen viimased viiskümmend aastat samas kaalus olnud. Söön kõike, mis sisse mahub, üldse ei piparda. Ka töötan valesti, sest kui tuhin tuleb peale, lasen jutiga, kuni suudan. Kui läheb hästi ja pea on lahti, on ju tobe magama minna. Võtan võileiva kõrvale ja lasen aga minna. Mul ei valuta kusagilt, unega on hästi, nagu ka enesetundega. Mõistusega on nii, nagu on, seda pole rohkem kusagilt võtta.»

Mees tõdeb kavala muigega, et tal pole muid nõrkuseid peale piima. Hugo arst oli öelnud, et nii ongi õige, nagu kunstnikuhärra talitab ja elab. «Sest vaadake, inimene peab elama ja sööma nagu kiskja. Sööb, palju jaksab, ja läheb magama, kui on väsinud. Kui organism on terve, annab see signaali, mida ja millal süüa,» on tuntud karikaturistil selge seisukoht. Ainus, mis väheke piiri peal, on vererõhk ...