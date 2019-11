Blogid HELENI BEEBIBLOGI | Carmeni esimesed päevad lasteaias lõppesid mu jaoks suure nutuga Helen Kõpp , täna, 12:00 Jaga: M

Helen Kõpp oma tütre Carmeniga Foto: Stanislav Moshkov

4. novembril oli mu lapsukese Carmeni esimene päev lasteaias! Ma ootasin kangesti, et ta juba lasteaeda läheks, mitmel põhjusel. Esiteks, mulle tundus, et Carmen ei saa minult enam piisavalt stiimuleid. Tal on vaja suuremat seltskonda ning sõpru. Ta on väga sotsiaalne!