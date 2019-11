Lugejakiri: lapsel diagnoositi depressioon 

„Eks mured ja raskused on läbi lähedaste jätnud jälje ka lapsele. Aga selliseid valusaid tundeid ja muremõtteid – kuidas neid selle väikese lapse seest kätte saada ja kaugele saata? Ma olen ise koos sõbrannaga nõutu. Näen, et ka sõbranna on murdumas, aga ei oska lohutada. Öelda, et küll läheb paremaks – see kõlab nii külmalt ja ükskõikselt. Mõtlesin, et äkki aitaks kogemuste jagamine kellegagi, kes midagi sellist kogenud. Aga sams tundub ka mõte sellest hirmutav. Kuulda neid õudusid... Mul on endal vist paras šokk veel sellest, aga kirjutamine aitab mul seda kõike ehk ka mõista. Ja meenutada teistele, et meie kõigi elu on ootamatu. Ja mitte alati ei too see häid üllatusi,“ kirjutab Maarja.