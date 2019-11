Naise reisikohvrist kadusid asjad.. hiljem leidis ta need netis müügil olevat! 

Just niiviisi juhtus ühe ameeriklannaga, kes lendas hiljuti American Airlinesiga, kirjutab Travel and Leisure. Naine leidis pagasist kadunud asjad müügilt Facebook Marketplace’ist (sarnane platvorm nagu Osta.ee). Müügis olid nii tema jope, uued teksad, sviiter ja hügieenitoodete kott. Koguväärtus oli väidetavalt 1000 dollarit.

Uurides, kes müüb tooteid, selgus, et see inimene töötab Tulsa lennujaamas – just seal asjad kadusid!