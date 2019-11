Lugejakiri | Segasaun riieteta: minu kõrval oli üks paljas paarike, mu mehe kõrval kaks paljast naist 

„Astusin sauna, kus juba eesruumis ootasid paljad mehed ja naised. Kõik olid sõbralikud ja positiivsed, aga oleksin oodanud, et neil on rätikud ümber. Kodus peetud saunapeod pole olnud segasaunad, kus saunalised paljad on. Mina jätsin lavale minnes pesu selga. Minu üllatuseks tuli mu kaasa paljalt,“ kirjeldab Kaisa.

„Minu kõrval oli üks paljas paarike. Mu mehe kõrval aga kaks paljast naist. Ma ei saa öelda, et mulle see vaatepilt väga sobis, aga mingit draamat ma üles ka ei kiskunud. Keegi õnneks piire ei ületanud. Ometigi tundsin ebamugavust. Kauaks me ei jäänud, sest rahvas vooris juurde. On see normaalne või mitte, aga paljad naised mõjusid meestele silmnähtavalt. Minu jaoks on saun ikka pigem püha ja puutumatu olnud,“ oli Kaisa nähtust häiritud.