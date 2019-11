Lugejakiri: naised pelgavad seksi ratastoolis mehega 

„Too naine selgitas, et ratastool muudab ebakindlaks, kui asi kipub füüsiliseks minema. Pean siin täpsustama, et hoolimata ratastoolist – allkorrusel toimib tal kõik. Aga naistele sellest teadmisest ei näi piisavat. Lähematele sõpradele on ta puistanud südamest, et naised muutuvad kohmetuks, kui suhe liigub voodini. Eks see võibki naistele hirmutav olla, sest hirmul on siiski suured silmad. Aga kas see pole väärt katsetamist, kui mees ise on tore? Ja ka välimuselt hoiab ta end vormis ja teeb trenni. Tahaks loota, et kusagil on naine, kes meie sõbra ellu selle tõelise rõõmu ja sädeme toob. Ta on seda väga väärt,“ loodab Marju, et sõbra teele satuvad edaspidi avatud meelega naised.