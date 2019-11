Lugejakiri: vanem naine on tõeline lotovõit! 

„20aastasena vaatasin enda vanuseid või nooremaid, aga ülikoolis sattusin suhtlema endast küpsemate naistega. Võin kinnitada, et vanem naine on tõeline lotovõit! Ja seda igale mehele,“ leiab Oskar.

„Ma ei ole rajalt veel maha võtnud veel tõeliseid mapsleid, vaid pigem on nad minust olnud 10-15 aastat vanemad. On suhtes naisi, kuid ka täiesti vabu ja vallatuid elunautlejaid. Ja nad on väga huvitavad isiksused, kes öösel vabastavad oma pöörase poole. Ma ise tunnen end vanemate naistega voodis palju vabamalt. Ma tahan ja julgen rohkem katsetada, julgen eksida. Kõik see annab mulle ka võimaluse palju enam seksi ja suhtlust nautida.,“ väidab mees.