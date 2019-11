Lugejakiri Lugejakiri: jõulutuled ja kinkepaberid on saatanast Ohtuleht.ee , täna, 10:29 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Jõulud on pühad, kus meie tarbimishullus ja raiskamine tõuseb lakke. Milleks on vaja igat kingitust lisaks pankendile veel paberisse mässida ja paelaga katta? Hiljem kisud need maha ja heidad prügisse. Laste jaoks on see ootusärevus ja avastamine, aga täiskasvanud? Kas muud pole midagi oma ajaga teha? Ja mis saab meie loodusest?! Kinkepaberid on saatanast!“ kirjutab 27aastane Marleen.