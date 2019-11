Teadmata põhjustel liikumise kaotanud Annely: "Ühel päeval tõusen ma ratastoolist püsti!" 

Kunagise tippsportlase Annely (54) liikumine hakkas tasapisi hääbuma neli aastat tagasi. Põhjust ei tea keegi. Arstid on naist uurinud nii- ja naapidi, kuid selget vastust ei ole. Ükski ravimgi ei mõika. Alguses muutis see Annely kurjaks. Kuidas siis nii, et arstid ei suuda teda ravida. Nüüd on ta näinud aga tohtrite pühendumust tema aitamisel. Uuringud jätkuvad, Annely leidis endale parimad arstid Ida-Tallinna keskhaiglast ja külastab neid kord kuus.