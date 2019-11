Marilyn Kerro: «Kes on tähtsaim inimene su elus?» 

Nii nagu Marilyni nimigi ütleb kerro (soome keeles «räägi, jutusta»), nii ongi ta justkui mõistetud alailma midagi selgitama, nõu andma, vastama. Raamatupoes pole ammuilma nähtud nii suurt huviliste tungi ühel esitlusel kui Marilyn Kerro «Taassünni» ajal.

Marilyn haarab laualt mikrofoni ja küsib kuulajatelt: «Kes on praegu kõige tähtsam inimene teie elus?» Üks proua vastab, et tema tütar, ja teine, et ta abikaasa. Marilyn raputab pead ja teatab, et tegelikult on kõige tähtsam see, kes viibib parasjagu teie kõrval. Olgu või võõras. «Sest kui kiiresti jõuaksid vajadusel kohale tütar või abikaasa? Tahan teid panna mõtlema praegusele hetkele.»

Hetkest räägib naise sõnul ka rõivavalik ja selle värv. Musta riietujad kannavad kaitsevärvi. Kel on seljas puhtuse värv valge, neile ei piisa aususest-puhtusest, vaid nad soovivad seda veelgi enam ligi tõmmata. «Sinist värvi aga kannavad inimesed, kes ei oska öelda «ei»,» sõnab Marilyn ja jääb silmitsema prouat, kel kaelas sinine sall. «Vaatan, et teil on kuldehted. Soovitan pigem hõbedat. Sest kulla kandjad ei taha muutusi ...» julgustab ta naist avama ust uuele. «Hõbe toob ellu uut, ei lase jääda rutiini.»

Mugavustsoon näib olevat üks selgeltnägija lemmiksõnu. Õigemini soov mitte sinna kinni jääda.

Et mitte tarduda mugavustsooni, seab Marilyn endale igal aastal plaane, mida kõike võiks uue aastanumbri sees jõuda. Raamat oli üks neist sihtidest. «Alustasin selle kirjutamist juba esimese lapse ootamise ajal. Nii et «Taassünd» valmis ajal, kui olen oodanud oma mõlemat last,» räägib Marilyn, kelle teine laps on peagi sündimas. «Olen selle raamatuga koos kasvanud. Siin on rohkem mu enda elukogemust kui esimeses – kohe, kui midagi teada sain, kirjutasin üles.»