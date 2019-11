«Olen näosaates poole kohaga psühholoog.» 

TV3 maja on sel päeval saginat täis – äsja lõppes ühe näosaate salvestus, teine algab varsti ja pimedavõitu stuudios on nii mõnigi väsinud saatetegija end meritähena tühjadele toolidele laotanud. Mõistagi on kohal ka Maiken ehk Kadri Koppel (42). Vanemad muusikahuvilised tunnevad teda suurepärase lauljana, nooremad peavad temast aga lugu kui erakordsest lauluõpetajast, kelle juhendamisel alles oma karjääri alustavad meelelahutajad tuntud tegijaid jäljendama õpivad.

«Olen nende laulmist proovides salvestanud ja kuulame salvestisi üle. Mõnega analüüsime tulemust. Mõnega proovime midagi uut, mida veidi ümber teha või otsime viise, kuidas veelgi paremini häält tekitada,» sõnab ta salvestuspäeva tööülesandeid kirjeldades.

Tõtt-öelda on 15aastase WAF laulukooli juhataja Maikeni eestvõttel üles kasvanud terve plejaad Eesti lauljaid ja lõppu ei paista tulevat. Kui kooli algusaastatel võis õpilasi kokku lugeda 80, siis tänavu on neid koguni üle kahesaja. Ja mis kõige huvitavam – paari aasta eest konkureerivate lauluõpetajate tekitatud skandaal tõi tema koolile bumerangina hoopis populaarsust ning õpilasi juurde. Kas koolijuht neile väärikatele daamidele tormi eest veeklaasis ka tänulik on – vaevalt küll, kuid elu suure õppetunni sai sellest kõigest ometi.