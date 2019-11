PAHAMEEL ÜLE MAAILMA: lennufirma palus reisijal valida oma lemmiklaps 

Aga siis tuli välja, et JetBlue koduleht oli selles kohas vigane ja näitas küsimust poolikult. Õige küsimus oli „Mis on sinu lemmik lapsepõlve sõbra nimi?“. Inglise keeles oli korrektne niimoodi: „What is the name of your favourite childhood friend?“, kuid oli kirjutatud „What is the name of your favourite child“.