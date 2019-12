Reisimine Reisid Taisse? Ära unusta, et avalikus kohas ei tohi suitsetada ning e-sigaretid on keelatud! Naisteleht , täna, 17:11 Jaga: M

Foto: Pixabay

Tai on eestimaalaste hulgas populaarne sihtkoht ning seda eriti sügistalvisel ajal. Pea aga meeles, et suitsetamise osas on Tais kindlad reeglid – nimelt pole alates 2014. aastast lubatud avalikus kohas sigaretti kimuda.