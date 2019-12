Reisimine New York on liiga kallis? Siin on 15 asja, mida teha Suures Õunas tasuta! Naisteleht , täna, 12:49 Jaga: M

GALERII

Foto: Pixabay

New Yorgis tuleb korralikult rahakotti kergitada kõige eest – majutus, transport ja toit. Kui eelarve on väike, aga tahad siiski toredalt aega veeta, siis tasub sul tutvuda Travel and Leisure soovitustega. Mida saab siis New Yorgis tasuta teha?