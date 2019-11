Liisa Leetmal on nutikad abilised elutempo hõlbustamiseks: uskumatu, kuidas nii väike seade seda kõike teeb! 

Kõige enam saab Liisa puhul kasutust kella sammulugeja, muusika vahetamine käekella kaudu ja unejälgija. Ülevaade treeningutest on selgem ning jooksma minnes palju mugavam, kui telefon taskus ei hüppa. Ka taustamuusika saab otse kella sisse laadida – seega on sportimine iseenda aeg, kus värskes õhus liikumine koos enda lemmikmuusikaga toovadki kõige zen’ima enesetunde.

Väärtuslikud unetunnid on kontrolli all

Kiire elutempoga noorte jaoks on tavaline, et ööpäeva 24 tunnist ei piisa kõikide planeeritud tegevuste jaoks ning lisa peab võtma unetundidest. Unerütmi jälgimisest saab palju kasulikku infot ning Huawei kella tehisintellekt oskab diagnoosida isegi kuute levinuimat unehäiret, mille esinemisest inimene teadlik ei pruugi olla.

Liisa sõnul oli ta esialgu une jälgimise funktsiooni osas skeptiline ja kartis, et käekellaga magamine võib olla ebamugav. “Olen seni harjunud kella enne magamaminekut ära võtma, aga uudishimu sai siiski võitu ning otsustasin proovida! Tulemused on väga täpsed ja neid on järgmisel päeval väga huvitav jälgida. Näiteks kui olen halba und näinud, siis skaalal on see kohe näha, samuti kajastub see stressitasemel,” tõdeb Liisa.