Selle nädala horoskoop: kes tõmbub endasse, kes räägib vanad probleemid selgeks? 

SÕNN

Seltskondlik suhtlus võib kokku viia okultismiga. Õnnestumised on paljuski kinni su oskuses vältida teravusi, samas ei tohiks liialt endasse tõmbuda. Õnneks oled üldiselt sõbralik nii tööl, pere keskel kui ka sõpruskonnas.

Pane tähele! Reedel on rõhk lähisuhetel. Oht on kellegi lubadusi liialt uskuda. Pühapäeval on oodata üllatusi või segadust. Uuel nädalal on raske rutiiniga leppida, kuid sul on anne oma tegemised huvitavamaks teha.