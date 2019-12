Kärt Tomingas mandalate tegemisest: „Ma ei söönud ega maganud, vaid lihtsalt tegin.“ 

«Olin alati mandalaid silmitsenud ja püüdsin neisse süveneda. Paljudes teisteski tuhandete aastate vanustes kultuuriilmingutes on ju sees mingi tohutu jõud, mingi vaieldamatu vägi,» põhjendab Kärt (52), miks teda uus harrastus köidab.

«Tuhandete aastatega on palju kaduvikku vajunud, mandalad kui maailma mudelid on aga jäänud. Kusagil enda sees esitab ju igaüks küsimuse, kes ma olen, kust tulen, kuhu lähen ja kuidas see kõik alguse sai. Mandala kätkebki minu jaoks seletust, mida ehk sõnadesse ei saagi panna. See on taju. Püüdlemine selguse poole.»