HELENI BEEBIBLOGI | Kõmumeedial on tore minust stereotüüpset lolli blondiini kuvandit hoida Helen Kõpp , täna, 12:00

Helen Kõpp Foto: Stanislav Moshkov

Kui kuulsin kunagi ammu lauset, et meedia on neljas võim, ei tahtnud ma seda uskuda. Meedia ei tee ju põhimõtteliselt mitte midagi peale info edastamise. Nüüd on selgunud, et see on tõsi – meedial on mingi võim. Kuid on selgunud midagi veelgi hullemat – meedia ei edastagi korrektset infot! Selleks, et rohkem teie ilusaid silmi avada, toon mõned näited oma elust. See hariv postitus võib refereerimisest ainult unistada, seega lugege edasi!