Teadlikkus – pikaajalise suhte tagatis 

Armastus võib vahel olla pime. Suhtes võib paljugi minna valesti, aga on olemas üks kindel viis, mis aitab tagada, et suhe jääks püsima: teadlikkus, vahendab Delfi Awareness Acti kirjutist.

Kui teadlik sina oma suhtes oled? Kas võtate aeg-ajalt hetke, et nuusutada lillelõhna või jooksete pidevalt ühest kohast teise? Armastuse puhul on teadlikkus kõige olulisem, aga paraku puudub see tänapäeval paljudest suhetest. Teadlikkus mõjub hästi individuaalsel tasemel, kuid aitab ka olla kursis teineteise soovide ja tunnetega ning muudab üheskoos kasvamise võimalikuks. Teadlikkus võib isegi katkise suhte terveks ravida.