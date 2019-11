Piiratud eelarvega pühal maal ehk Kaheksa põnevat päeva Iisraelis  

„Tänu sellele, et leidsime soodsad lennupiletid ja planeerisime oma reisi põhjalikult ette, õnnestus kaheksa päevaga ikka väga palju põnevat näha,“ ütleb fotograaf ja reisiblogija Kristi Vikman. Sellega, et Iisraeli peetakse turisti jaoks kalliks, ta nõus pole. „Meil kulus inimese kohta 600 eurot, millest 550 kulutasime kohapeal.“

Parim aeg Iisraeli külastamiseks on aprill-mai. Kristi reis oli kavandatud märtsi viimasele nädalale ja ehkki Jeruusalemmas ootas eestlasi arvatust jahedam ilm (12–18 kraadi), laabus kõik hästi. Pärast kolme päeva Jeruusalemmas renditi auto ja võeti suund riigi lõunaosa poole. „Auto rentimine on Iisraelis hea mõte. Muidu sõltute palju bussigraafikutest või peate ostma igasse kohta eraldi ekskursiooni,“ tõdeb Kristi, et kui juba Iisraeli minna, tuleks ära vaadata ka Masada, Punane kanjon, Avdat jne.