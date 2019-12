Lugejakiri: jäähokimängijast kallim uhkustab voodis spagaadiga 

„Viimati uhkustas ta sellega hetkel, mis asi hakkas kirglikuks minema. Muudkui jahub ja survestab, et ma oleks nõus vaatama, kuidas ta spagaati teeb. Minu mõtted oli juba ammu mujal, aga siis hakkab vennike spagaati tegema. Mis värk tal sellega on?! Jääl saab ta väravas korduvalt oma spagaati teha, miks seda magamistoas vaja teha on,“ kurdab neiu, et kallimale meeldib ka uhkustada, kuidas ta varasemad partnerid seda oskust hinnanud on.