Lugejakiri: jalutuskäik olematu koeraga 

„Nii me kahekesi läksime oma nähtamatu koeraga jalutama. Mees hoidis nähtamatust rihmast, aga mina muudkui kõndisin kõrval ja nunnutasin meie „koera“. Leppisime enne kokku, et meie koera nimi on Jesper. Mingist lapsepõlve saatest oli see nimi meeles. Maja ees on muruplats, mille juures pingid. Majas elavad memmekesed vaatasid meid nagu hulle. Eks me natuke nagu olime kah, sest kes ikka viitsib taolist näitemängu teha. Julgustasin mammisid, et me koer ei hammusta, teda või silitada. Ise nö keelasin koera, et too ei hauguks.