Lugejakiri: lapsele jääb kodus külge meeletu suitsuhais 

„Mõni kurjustab kohe, et tegelege selle probleemiga siis koolis, aga asi pole nii lihtne. Asi selles, et mitte laps ei suitseta, vaid tema kodus suitsetatakse. Vanemad suitsetavad kodus ja vaene laps, kes haisvate rõivastega peab koolikaaslaste sekka tulema,“ kurdab õpetaja.

Aili sõnul ei ole see harv juhus, kus sellised lapsed just koolikiusu ohvriks langevad.

„Ja süüdistada saan ainult vanemaid, sest isegi arenguvestlustel ja kohtumistel sellest rääkides – neid ei huvita. Põhjendavad, et nende lapsepõlves oli samamoodi. Või lubatakse rohkem tube tuulutada. Aga need lõhnad jäävad ju asjadele ja rõivastele külge. Meenub üks põhikoolis käiv poiss, kellel mõlemad vanemad suitsetavad. Poiss ise on oma klassist ehk ainus, kes ei suitseta. Eks kodus kogetud on ta muutnud veelgi vastumeelsemaks suitsetamise suhtes, aga ta on alati väga kaitsev ja tunneb end rünnatavana. Mõne aasta eest oli klassikaaslastel temaga kana kitkuda, sest neid häiris poisiga kaasas käiv suitsuhais. Nüüd need noored ei tunne enam seda häirivat haisu,“ toob õpetaja näite. Aili sõnul ei ole tegu sugugi kehval järjel olevate vanematega.