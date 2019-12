Lugejakiri: kingitus olgu praktiline – aita või õpeta 

„Olen erinevaid reklaame ja pakkumisi vaadanud, kuid kuidagi ei taha poodi tuiskama minna. Ei taha, et ka minu sõbrad seda teeksid. Olen aastatega muutunud praktiliseks. Ma saan emotsionaalselt palju enam, kui mulle kallid inimesed kingivad mulle aega, ühiseid tegemisi ja hetki,“ selgitab Leelo.

Naise sõnul on parim aeg just jõuludele mõelda, et teha elus korrektuure.