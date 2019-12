Lugejakiri: abielu sai alguse üheöösuhtest kolleegiga 

„Läksime kolleegidega välja pidutsema, mis kujunes päris meeleolukaks. Lõpus juhtus nii, et jäin ühe meeskolleegiga kahekesi. Jutt klappis, kuid juba õhtu alguses oli tunda, et meie vahele jagub ka muud särinat ja särtsu. Üks asi viis ikka teiseni, mistõttu esimese advendi võtsin vastu tema poissmehe üürikas. Hommikul ebamugavust ei olnud, aga mõlemad olime nõus, et asi jääb ühekordseks. Tundus jube keeruline tööelu ja eraelu omavahel jagada. Nii ta jääma pidi, aga ei jäänud,“ kirjutab Ly.

„Suhtlesime tööalaselt edasi, aga muidu ei suhelnud. Ma valetaksin, kui väidaksin, et ma talle ei mõelnud. Ikka tõmbas tema suunas, aga üritasin olla realist. Ja siis juhtus, et mingil imekombel saadeti meid koos komandeeringusse. Nagu aimata võite, siis ei maganud me ühtegi ööd eraldi tubades. Pean tunnistama, et pärast seda komandeeringut pole praeguseni olnud ööd, kus teineteisest eraldi oleksime maganud. Ju see oli ikkagi märk ja saatuse poolt nii seatud. Ma tegelikult ei ole ka üldse seda tüüpi naine, kes üheöösuhteid harrastaks. Aga mul on hea meel, et toona nii läks,“ kirjutab Ly.