Naise 11 orgasmi seadusega kohustuslikuks 

6.Uneorgasm: ka und nähes võib naine võimsa orgasmi saada. See ei tähenda, et mees peaks naisega tema une ajal seksima. Uneorgasmi ei saa kuidagi tahtlikult esile kutsuda, see lihtsalt juhtub.

7. Emakakaela orgasm: selleni jõutakse sügava penetratsiooni tulemusel. Naised vajavad selleks suuremat vibraatorit, mille sisestatava osa pikkus on suurem kui 13cm või eriti hea varustusega meest. Paarid saavad vürtsi lisada ka peenist suurendavate mansettidega.

8. U-puntki orgasm: urethra ehk kusiti on ümbritsetud tundlike kliitori närvidega. Sageli on naised orgasmi kirjeldanud kui tunnet, et enne orgasmi vallandumist tekib pissihädalaadne tunne. Kusiti stimuleerimisel kliitori verevarustus kiireneb. Kliitori stimuleerijad on parimad abivahendid selle orgasmiliigini jõudmiseks ja ei ole vaja eraldi urethea’t stimuleerida.