Vanaisa kirjutas lapselapsele jõuludeks salmiraamatu. Selle menu üllatas teda ennastki! 

Umbkaudu 40 aastat ansambli Spido solistina kohalikes pubides ja kõrtsides esinenud Teet (53) on Rapla kandis tuntud mees. Peamiselt omaloomingut sisaldavaid plaate on pika aja jooksul üllitatud kolm ning viisi ja sõnade autor on muidugi Teet. Pole siis imestada, et kui lapselaps vajas kiiruga lasteaia tarvis jõulusalmi, sai viimasel minutil kõne vanaisa.