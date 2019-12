Inimesed SOS Lasteküla tugitöötaja Merike: „Märgake oma lapsi, siis on ka pered tugevamad.“ Kerti Tamm , täna, 16:55 Jaga: M

Tööst puudu ei tule: Seesuguseid peresid, kes vajavad suunamist ja õpetamist ning ka lihtsalt ärakuulamist, on Merikese kinnitusel kümneid ja kümneid. «Puutume palju kokku mustritega, mis põlvkondadel korduvad. Kui ema pole suutnud oma emaga lähedane olla ega oma mõtteid-hirme jagada, jätkub kahjuks selline spiraal ka lapsevanemana,» toob ta näite. Foto: Erki Parnaku

Eestis on hinnanguliselt 7000 last, keda ohustab lapsevanemate sõltuvushäirete, oskamatuse või mõnel muul põhjusel oma bioloogilisest perekonnast eraldamine. SOS Lasteküla peretugevdusprogrammi tugitöötaja Merike Seppam aitab peredel raskustest üle saada, et lapsed saaksid kasvada oma päris kodus.