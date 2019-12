Kaalusaade pole kõigile: Elina Hokkanen võttis poole aasta jooksul alla vaid kaks kilo. Miks? 

Võimalus, et keegi aitab sel keerulisel teekonnal nõu ja jõuga kaasa, kulus marjaks ära. «Arvatakse, et kaalu langetamine on lihtne. Mis see siis ära ei ole, ostad poest kana ja sööd kodujuustu kõrvale. Natuke liigud ka. Ise arvan, et päeva lõpuks on see väga psühholoogiline. See on ikkagi nagu valehäire ja nõuab suurt süvenemist,» tõdeb Elina, et elustiili muutmine on korralik eneseületus.