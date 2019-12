Lugeja küsib: kas toa kuiv õhk on tervisele kahjulik? 

Kahjuks on tõepoolest nõnda, et kuiv õhk pole lihtsalt ebamugav, vaid mõjutab ka tervist. Tervisenõustamise platvormil Minudoc.ee tegutseva perearsti Sergey Saadi sõnul võib kuiv õhk põhjustada suu ja nina limaskestade kuivust. Kuiv nina limaskest omakorda võib soodustada nina veritsust, turset ja ninakinnisust. Pidevalt liiga kuivas õhus olemine suurendab ka külmetushaigustesse ja grippi jäämise ohtu. Ninas on tavaliselt mõõdukas limakogus, mis kaitseb hingamisteid pisikute sissetungimise eest. Kuiv õhk vähendab kaitsva lima hulka ja pisikud pääsevad kergemini organismi.

Veel võib kuiv õhk soodustada kodutolmu (mis sisaldab tolmulesti) ja hallitusseente eoste pikaajalist ringlemist õhus. See omakorda võib põhjustada allergiat ja ägestada näiteks astmat.

Kuiv õhk mõjub negatiivselt ka eriti õrnade piirkondade nahale – näiteks võib esineda näo- või huulenaha sügelust ja ketendamist.