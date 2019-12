Mart Sander: „Tumedad jõud peaks mu hirmutamiseks palju vaeva nägema.“ 

Õudusfilmide režissöörilt on igati kohane küsida, mida kõhedat on tema endaga juhtunud. «Eile öösel sõitsin linnas jalgrattaga ja ristmikku ületades kartsin täiega,» tunnistab Mart (52). Üleloomulikke olukordi mehele õnneks või kahjuks ei meenu, kuid surnuaedadel luusija ja vanades kabelites kolaja on ta küll. «Paljud otsivad ju alateadlikult mingit kontakti teispoolsusega – see avardaks teadvust päris julgelt. Samas olen ma ristiinimene ja tumedad jõud peaks mu hirmutamiseks palju vaeva nägema.»