Veebikonstaabel: küberkiusamist ei osata ära tunda 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kooliõpilaste seas läbi viidud kiirküsitlusest selgus, et lausa 57 protsendi arvates pole nad otseselt ega kaudselt kunagi kokku puutunud küberkiusamisega. Veebikonstaabel Ville Räniku sõnul näitab see, kui vähe me tegelikult teadvustame seda laialt levinud probleemi. Samsungi ellu kutsutud Õpilaste Digitaalne IQ koolitusprogrammi raames toimunud loengus ja vestlusringis Viimsi Gümnaasiumis korraldati ligi paarisaja õpilase seas küsitlus, milles 34 protsenti tunnistas, et on kogenud küberkiusamist ning 9 protsenti märkis, et on sellise kiusuga kokku puutunud, kuid said sellest alles hiljem aru. Ülejäänud 57 protsenti väitis, et pole kiusamisega digimaailmas kokku puutunud otseselt ega kaudselt.Koos teiste ekspertide ja noorte sisuloojatega vestlusringis osalenud veebikonstaabel Ville Ränik selgitas, et reaalsuses puutume me mingis vormis kiusamisega digimaailmas kokku ikka märksa rohkem