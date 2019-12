VIDEO JA GALERII | Stockholmi vanim jõuluturg: pisike, aga pipilik ja mõnusalt taskukohane 

Linna vanimal väljakul Stortorgetil on jõuluturg tegutsenud aastakümneid. Meil õnnestus vestelda mitme kauplejaga, kes on siin müümas käinud juba 30 aastat. Nende sõnul on see väike aga armas turuke muutunud kohalike lemmikkohast aegamööda turistiatraktsiooniks, ent see olevat aja märk. Muutuvate aegade tunnus olevat seegi, et nüüd on turul kaupa kogu Rootsist, isegi täiesti põhjast saamide juurest. Ent – see kõik on rõhutatult omamaine. Ei mingit made in China´t.