VIDEO JA GALERII | Helsingi jõuluturg: vaid kohalik ja kallis käsitöökaup, samas täiesti tasuta suur karussell! 

Jah, on täitsa tasuta. Täiskasvanud mahuvad ka. Tere tulemast! Õhtuleht Kirjastus väisas Helsingi jõuluturgu päeval, mil põhjanaabrite uus peaminister Sanna Marin ametisse vannutati. Peab tunnistama: meil teatud poliitikute poolt põhjatud sotsiaaldemokraatlik Soome on küll kallivõitu, aga algupärane, viisakas, puhas ning pere pisematele tasuta. Meenutame – Tallinnas maksab märksa nigelamal karussellil sõit lausa viieka.

Tuomaan Markkinate ehk Toomaturu suur pluss on hea ligipääsetavus. Tallinnast laevaga tulles on see kas tubli jalutuskäigu või lühikese trammisõidu kaugusel. Turgu on lihtne leida, sest asub ühel linna peaväljakutest – Senaatintoril.

Turg on jaotatud lihtsateks ja selgeteks tsoonideks. Toidu ja joogiala on eraldi, samuti ürituste toimumise koht. Igal sammul on tunda läbimõeldust – söögialal on soojendusega katusealused istumiskohad ning isegi ruumikas telk, kus saab soojas juua ja süüa. Mõeldud on ka tualettidele, kus on kenasti paberit ja käepesuvõimalused. Üritustealal leidub kaks gaasileegiga kätesoojenduskohta. Samuti on ruume, kus lapsed saavad mängida veidi soojemas keskkonnas.

Kaup on rõhutatult kohalik. Väga palju on toidukraami – erinevaid lihatooteid, veidi juuste ning rohkelt erinevaid kastmeid ja maitsesinepeid.

Rõõmustab aga see, et üsna kallil ja kohati hipsterliku disainiga eputaval turul on ka lihtsad käsitöömeistreid, kes seal juba seitse aastat müütavad köögilaua taga tehtud kapukaid ja õlekroone. Üks selliseid on Pirkko Vänttinen, kelle jaoks on turul kauplemine saanud osaks jõulutraditsioonist.

Üldine meeleolu on põhjamaiselt reserveeritud, ent rõõmsameelne. Palju on lastega peresid. Toomaturg on kohalikele väga oluline. Kauplejate sõnul on koguni 70 protsenti külastajatest kaaslinlased. Nädalavahetuseti on muidugi ka veidi enam turiste. See on koht, kus ostetakse kingitusi, maitstakse hõõgveini ja tuuakse lapsed karusselliga sõitma.