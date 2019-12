FOTOD JA VIDEO | Tallinna jõuluturg: kas see on ikka ümberkaudsetest kõige ilusam ja odavam? 

Õhtuleht Kirjastus käis novembri lõpus ja detsembri alguses mööda lähipiirkonna jõuluturgusid – Tallinnas, Stockholmis, Riias ja Helsingis – ning võrdleva materjali saamiseks koguni Berliinis, et teha ülevaade, milline on tegelikult meie kandi kõige vingem pühadekeskus.

Jõuluvana, jõulukuusk, müügikioskid, jõuluturg Tallinnas Raekoja platsil. Foto: Tiina Kõrtsini

Nojah, öeldakse, et meile, eestlastele meeldib ikka omasid kõige rohkem maha teha. Võiks ju vinguda, et karussellihind on üle mõistuse kalliks läinud (üks kord lausa viis eurot, mulluse kolme-ja-poole asemel!) ja et kaupmeeste seas pole just palju neid, kes ise oleks oma pakutu valmis meisterdanud. Ning et need kassipiltidega kootud kampsunikesed ja kummalised saunamütsid tulevad juba mitme aasta tagusest ajast kahtlaselt tuttavad ette.

Õhus on kummaline maagia, sest inimesed, kes sisenevad turule argiselt torssis nägudega, naeratavad juba pärast esimest viit minutit. "Ma olen siin inimeste pärast," laususid pea kõik intervjueeritud turumüüjad ja ka külastajad. See on eriline aura, mis meie vanalinna südames jõuluajal turul tekib. See paneb ka kõige kalestunumal jõuluskeptikul kusagil hinge tagaotsas kellukese tilisema.

Mõned müüjad on siin juba terve dekaadi igal jõuluajal kohal olnud. Üks neist on Shishi kraami müütav Tiia Andersson. Tema üdini jõulumemmelik olek korvab selle, et kõigest paar meetrit eemal asuvas jõulumehe putkas on asukas kohal vaid nädalavahetuseti, kui tema juurde tekib kohe suur järjekord. Tiia juures saavad kõik kätte annuse pühademeeleolu, isegi kui tullakse vaid jõuluehteid uudistama.