AVESTA | Praktilised õpetused igaks päevaks 

23. Kuu päev. Tänase päevanumbri sees Kuu ei tõuse.

Kuu viimane veerand 6.57

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud taevastele sõduritele ning ühtlasi ka taevariigi võimule. See on päev, mil mingi olukorra lahendamiseks võib võtta riske, kuid asi peab olema õiglane. Emotsioonidesse ei tohi kinni jääda, sest kõike tuleb teha läbimõeldult ning konkreetselt.

Kuutsükli 23. päeva energiad on saatanlikud. Jää kindlaks oma sisemistele väärtustele ja veendumustele ning ära lase end millestki segada. Igasugune jämedus, ülbus ja jõu näitamine kutsub esile ärrituse ja tekitab konflikte. Kasulik on teha puhastavaid tervendavaid ja profülaktilisi protseduure..